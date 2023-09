Auto ribaltata in A7: code e feriti

Incidente stradale sull'autostrada A7 tra Ronco Scrivia e Busalla, in direzione Genova. Per cause in via di accertamento il conducente di un'automobile ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltata. È successo intorno alle ore 19 di domenica 24 settembre 2023.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori con l'automedica Golf 2 e ambulanze della Croce Verde di Busalla e della Croce Rossa di Ronco Scrivia. Cinque le persone a bordo tra cui alcuni bambini. I feriti sono stati portati in codice giallo al Galliera e al San Martino.

Intervenuta anche la polizia stradale, code e rallentamenti nel tratto autostradale, situazione tornata alla normalità intorno alle ore 20:45.