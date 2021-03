Doppio tamponamento sulle autostrade, code di quasi 10 km su A7 e A26

Altra mattinata difficile sulle autostrade, quella di martedì 2 marzo 2021. Sono bastati due tamponamenti, senza grosse conseguenze per le persone, per mandare in tilt il traffico sul nodo autostradale genovese. Il primo incidente è avvenuto sull'A26, causando 8 km di coda tra il bivio con la A10 e Masone e l'altro sull'A7, dove si è formata una coda di 9 km di coda tra Busalla e il bivio con l'A10).

In quest'ultimo episodio sono rimaste ferite due persone, trasportate in codice giallo per dinamica al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Alle ore 9.15, sull'A26, nel tratto compreso tra Masone e il bivio con l'A10 Genova-Savona in direzione Genova, è stato risolto l'incidente avvenuto all'altezza del km 8 in corrispondenza di una deviazione del traffico sulla carreggiata opposta, che ha visto coinvolti un mezzo pesante e un'autovettura. A seguito dell'evento non si sono registrati feriti.

A rendere difficoltosa la circolazione sono sempre i cantieri, disseminati un po' su tutte le tratte intorno al capoluogo ligure. Sulla A7 Serravalle-Genova vengono eseguiti lavori di manutenzione della galleria Monte Galletto situata nel tratto compreso tra l'allacciamento con la A12 e Genova Bolzaneto in direzione di Milano.

Mentre scriviamo (ore 9.45) si registrano code anche in A10 in entrambe le direzioni nel tratto cittadino. In A7 la coda ha raggiunto i 9 chilometri a causa anche di temporanee chiusure per agevolare l'intervento dei mezzi di soccorso in seguito all'incidente di cui prima. Meno complicata la situazione in A12 dove si registrano rallentamenti a causa dei cantieri.

In A26 coda di 8 chilometri fra Voltri e Masone per lavori e di 4 chilometri fra Masone e Voltri per l'altro incidente a cui abbiamo fatto riferimento.