Incidente stradale con tamponamento e 5 km di coda in autostrada

Tamponamento con relativa coda in autostrada, tra Nervi e il bivio tra la A12 e la A7, poco prima delle 8 del mattino di mercoledì 14 giugno.

È successo all'altezza del km 11.5 in direzione Genova e si è formata una coda di 5 chilometri.

Sul posto la polizia stradale e la Croce Verde di San Gottardo (sezione Burlando): per fortuna non ci sono gravi conseguenze sulle persone e un ferito lieve è stato portato in codice verde all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

Sempre in mattinata, sulla A10, traffico intenso e rallentato tra Pegli e il bivio per la A7, in direzione Genova.