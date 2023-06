/ Via Agostino Novella

Tragico schianto sull'A4, morta 49enne genovese

Loredana Inturri abitava in via Novella al Cep, dove ha lavorato per anni nel panificio dei suoi suoceri. Dopo l'incidente, avvenuto giovedì 8 giugno 2023, era stata trasportata in codice rosso al San Gerardo di Monza con traumi alla testa, al torace, addome e al bacino