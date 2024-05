Incidente tra camion in uno scambio di carreggiata: autostrada nel caos

Traffico bloccato in autostrada e coda chilometrica a causa di un incidente stradale sulla A26, Otto i chilometri di coda segnalati intorno alle 10:15 di giovedì 30 maggio 2024.

Dalle prime informazioni si tratta di un tamponamento tra camion, tre quelli coinvolti, all'interno della galleria Castello, in uno scambio di carreggiata in direzione nord. Fortunatamente non sembrano esserci feriti, presenti sul posto il personale di Autostrade e i mezzi di soccorso.

A chi è diretto a Milano e Torino viene consigliato di percorrere la A7, dove però al momento si registrano sei chilometri di coda tra il bivio per la A12 e Busalla, in direzione Milano, altri tre chilometri di coda sono invece segnalati tra Isola del Cantone e Serravalle.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp