Maxi tamponamento in autostrada, lunga coda in A26

Sull'autostrada A26 tra Ovada e Masone verso Genova si segnalano 9 chilometri di coda in aumento, in seguito a un incidente stradale, avvenuto poco prima delle 13 di lunedì 13 dicembre 2021. Si è trattato di un tamponamento tra 5 vetture al km 16, in prossimità di uno scambio di carreggiata.

Nella carreggiata opposta si registrano tra il bivio con la A10 Genova-Ventimiglia e Ovada 6 km di coda. Il traffico scorre su una sola corsia.

Sul posto sono intervenuti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade. Al momento sembra esserci un solo ferito.

Notizia in aggiornamento.