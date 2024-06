Maxi tamponamento in autostrada: traffico in tilt

Ancora caos in autostrada. Dopo l'auto che ha preso fuoco all'altezza di Masone intorno alle ore 14 si è verificato un secondo incidente che ha mandato in tilt il traffico in direzione Genova.

Autostrade ha infatti comunicato che sulla A26, è stato chiuso il bivio per la A10 dopo un tamponamento che ha coinvolto due camion e due automobili. Il traffico, intorno alle ore 17:30 di lunedì 24 giugno 2024, è bloccato per i soccorsi tra Voltri e Pra', segnalati sette chilometri di coda tra Masone e Voltri e cinque tra Arenzano e il bivio. In entrambi i casi la coda viene definita "in aumento".

Per il traffico da Gravellona o da Milano e diretto verso Genova o Savona viene consigliato l'utilizzo della A7; per gli utenti in coda e diretti verso Genova, invece, immettersi sulla A10, uscire e rientrare ad Arenzano. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso: vigili del fuoco, automedica Golf 5 e ambulanze della Ponente Soccorso e della Croce d'Oro di Sciarborasca, due persone sono state portate in codice giallo in ospedale, tra Villa Scassi e Galliera.