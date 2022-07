Due incidenti in città e uno in autostrada, feriti e coda

Dopo la giornata complicata di sabato, anche nella mattina di domenica 31 luglio 2022 si registrano incidenti stradali a Genova e dintorni.

Il primo è avvenuto poco dopo le 11.30 sull'autostrada A26 nel tratto compreso tra Voltri e Masone in direzione Gravellona, che ha coinvolto diversi mezzi. Due persone sono state medicate sul posto. Ripercussioni sul traffico con coda che ha raggiunto i 5 km.

Pochi minuti dopo in via Buozzi in zona Dinegro un motociclista è rimasto ferito ed è stato traspostato al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi in codice giallo. E ancora poco prima delle 12 in piazza di Santa Maria a Quezzi un'anziana è stata investita e portata al San Martino in codice giallo. Sul posto anche l'automedica.