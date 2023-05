Tir di traverso in autostrada, traffico bloccato

Poco dopo le ore 15 di venerdì 19 maggio 2023, sull'autostrada A26, nel tratto compreso tra Ovada e Masone in direzione di Genova Voltri, un mezzo pesante è rimasto coinvolto in un incidente in galleria, all'altezza del km 16, e ha ostruito l'intera carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi meccanici e sanitari, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade. Attualmente (ore 15.40) il traffico è bloccato e si registrano 6 km di coda, in aumento, verso Genova Voltri.

Agli utenti provenienti da Alessandria e diretti verso la riviera ligure si consiglia di immettersi sulla diramazione Pedrosa-Bettole, quindi in A7 verso Genova.