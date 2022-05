Autostrade: schianto in A26, due feriti in codice rosso

Nel giorno di riapertura dei cantieri sulle autostrade liguri, lunedì 9 maggio, la giornata è iniziata con un incidente sull'A26 tra Masone e Ovada. Coinvolti due mezzi, di cui uno un furgone in servizio sulle autostrade. Da chiarire la dinaminca. Tre i feriti, due trasportati in codice rosso, uno al pronto soccorso dell'ospedale San Martino e l'altro al Villa Scassi, e uno in giallo a Voltri. Ripercussioni sul traffico.

L'attività dei cantieri sulla rete autostradale Aspi riprende dalle ore 12 di oggi, lunedì 9 maggio, e proseguiranno fino al 27 maggio, quando è previsto un ulteriore pausa per il ponte del 2 giugno fino al 6 giugno. Fino alla lunga pausa di agosto, verranno comunque salvaguardati sull'intera rete ligure tutti i fine settimana, con la rimozione dei cantieri dalle 14 del venerdì alle 12 del lunedì successivo, con gli stessi orari garantiti da tutte le concessionarie in modo omogeneo.

Secondo la Regione Liguria dovrebbero essere lavori meno impattanti rispetto a quanto visto prima di Pasqua. Nei fine settimana verranno smontati tutti i cantieri ad eccezione di alcune riduzioni di carreggiata sull'autostrada A7 tra Bolzaneto e Isola del Cantone e del cantiere di Genova Ovest in area cittadina (rampa via Cantore) oltre che, in territorio piemontese, del cantiere inamovibile sulla A26 in direzione sud prima del casello di Ovada (con la garanzia di 2 corsie libere su tre).

Secondo le previsioni di traffico, l'A26 potrebbe essere quella più congestionata in giornata, visto che dalle 7 alle 10 e dalle 16 alle 19 i tempi di percorrenza sono attesi molto superiori alla media in entrambe le direzioni, quindi in questi orari la società indica bollino rosso. La giornata si è aperta anche una coda tra bivio A7/A12 Genova-Livorno e Sampierdarena per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.