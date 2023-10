Scontro auto-furgoncino vicino al cantiere: maxi coda in autostrada

Sono sette i chilometri di coda che si sono formati, poco dopo le 17,30 di lunedì 23 ottobre, sull'autostrada A26: a creare questo "tappo", un incidente stradale vicino a un cantiere che ha mandato in tilt il traffico tra Masone e Ovada verso nord.

Per quanto riguarda l'incidente dalle prime informazioni non sarebbe nulla di particolarmente grave: un tamponamento tra un'auto e un furgoncino in corrispondenza di un cantiere per lavori di ammodernamento delle gallerie. Sul posto la polizia stradale e personale del 118.

Se prima era sulla A26 era già presente uno scambio di carreggiata per cui, in direzione Genova, si scorreva su una sola corsia, mentre verso nord si scorreva su due, adesso in entrambe le direzioni è aperta solo una corsia per senso di marcia.