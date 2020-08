Incidente in autostrada, dieci chilometri di coda

Sull'autostrada A10 Genova-Savona, tra Varazze e il bivio con l'A26 Genova Voltri-Gravellona Toce si è registrata una coda di 11 chilometri verso Genova e 4 km verso Savona per un incidente avvenuto in A26 nord tra il bivio con la A10 e Masone in cui sono rimasti coinvolti un camion e 2 auto all'altezza del km 1+300.

L'incidente è avvenuto intorno alle 11 di sabato 29 agosto 2020. Non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenuti la polizia stradale, i mezzi di soccorso meccanico e sanitario e il personale di Autostrade.