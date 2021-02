Incidente in A26, traffico bloccato; chiusa la buca sul viadotto Bisagno

Ancora problemi sul nodo autostradale genovese. A cantieri e chiusure si è aggiunto un giunto fuori posto sul viadotto Bisagno, poi risistemato e, sabato mattina, un tamponamento in A26 con blocco del traffico in entrambe le direzioni

Sul viadotto Bisagno sull'autostrada A12 si è aperta una buca sull'asfalto, a causa di un giunto, che ha causato danni a tre vetture. Non si registrano feriti. L'area è stata delimitata e nel tratto si viaggiava su una sola corsia. Sul posto sono intervenuti polizia stradale e tecnici di Autostrade, che hanno ripristinato la sede stradale.

Sabato mattina si registrano disagi anche sull'A26 per un incidente fra Ovada e Masone, che ha portato al blocco del traffico in entrambe le direzioni. Si è trattato di un tamponamento, senza feriti gravi. Questo pomeriggio alle 18 dovrebbe riaprire al traffico il bivio A12/A7 Milano-Genova, chiuso per lavori. L'uscita di Genova Nervi invece resterà chiusa al traffico fino alle ore 5 di lunedì 8 febbraio.

Bisognerà invece attendere le 6 di sabato 13 febbraio per la riapertura del casello di Chiavari, al momento chiuso sia in entrata che in uscita.