Autostrade, non c'è pace: scontro tra due tir e un'auto, tratto chiuso

Non c'è pace per le autostrade genovesi: dopo l'incidente con coda chilometrica avvenuto nel primo pomeriggio, dopo le 18 sempre sulla A26 è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Masone e il bivio con l’A10 in direzione Genova. La causa? Un altro incidente, avvenuto all'altezza del km 10, all’interno della galleria Turchino. Coinvolti questa volta due mezzi pesanti e un’auto.

Sul posto, dove sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco e la polizia stradale, oltre al personale della direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia. Attualmente il traffico è bloccato e si registrano 2 km di coda in aumento verso Genova.

Agli automobilisti che arrivano da nord e diretti verso la riviera Aspi consiglia, dopo l’uscita obbligatoria a Masone, di percorrere la viabilità ordinaria verso Genova e rientrare in autostrada a Pra'.