Auto ribaltata in autostrada: donna in codice rosso e coda

Incidente sull'autostrada A26 intorno alle ore 16:45 di sabato 5 agosto 2023. Una donna di circa 50 anni alla guida di un'automobile ha perso il controllo del mezzo, per ragioni in via di accertamento, all'altezza della galleria Casa della Volpe. Dopo aver sbandato si è schiantata ed è rimasta intrappolata all'interno dell'auto, che si è ribaltata.

Il traffico è stato bloccato, nel tratto tra Masone e il bivio per la A10 in direzione Genova, per consentire l'arrivo dei soccorsi. Il 118 ha inviato sul posto l'automedica Golf 4, le ambulanze della Croce Rossa Masone e Misericordia Ponente Soccorso, dal cielo si è invece avvicinato l'elicottero Drago dei vigili del fuoco. I pompieri hanno estratto la donna dall'abitacolo e l'hanno affidata alle cure dei medici.

La 50enne è stata poi trasportata in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova con un sospetto trauma cranico e fratture multiple, tra cui quella del naso. La viabilità ha poi ripreso a scorrere ma, intorno alle ore 17:50 sono segnalati cinque chilometri di coda, in continuo aumento. Alle 18:15 sono diventati sei.