Maxi tamponamenti e auto ribaltata: caos sulla A26

Giornata di Pasquetta con bollino rosso sulle autostrade della Liguria. Al traffico sostenuto per i rientri dopo il 'weekend lungo' si aggiungono, sulla A26, i problemi per alcuni incidenti avvenuti tra Masone e Ovada: due tamponamenti a catena e un'automobile ribaltata all'interno di una galleria.

Nella zona, lunedì 1° aprile 2024, è intervenuta un'ambulanza della Misericordia Ponente Soccorso con l'automedica Golf 5, fortunatamente però non risultano esserci feriti. Alle ore 16 Autostrade segnala sei chilometri di coda tra Masone e Ovada in direzione Gravellona Toce, presente sul posto anche la polizia stradale.

Altre code coinvolgono invece la A10 tra Arenzano e Voltri e tra Pegli e l'allacciamento per la A7 in direzione Genova, in entrambi i casi per traffico intenso.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp