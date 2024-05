Auto cappottata in autostrada, cinque ragazze ferite

Sull'autostrada A26 Genova-Gravellona Toce, in corrispondenza del bivio per l'A10, verso Genova, il traffico è rimasto bloccato con 4 km di coda, a partire da Masone, a causa di un incidente, avvenuto intorno alle 17.30 di sabato 11 maggio 2024 all'altezza del km 0, in cui è rimasta coinvolta un'auto, che si è ribaltata.

Sul posto sono intervenuti la polizia stradale, l'automedica, cinque ambulanze (Croce Rossa Voltri, Croce Rossa Rossiglione, Verde di Sestri, Praese e Misericordia Ponente) e il personale di Autostrade. Allertato anche l'elicottero Drago dei vigili del fuoco.

Le ferite, tutte ragazze che viaggiavano a bordo dell'auto, sono state portate in ospedale in codice giallo, una al pronto soccorso dell'ospedale San Martino e le altre quattro al Villa Scassi.

In alternativa, a chi viaggia verso Ventimiglia, Autostrade consiglia di uscire e rientrare a Genova Pra', sull'A10.

Notizia in aggiornamento.

