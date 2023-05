Coda di 3 km per il ripristino della carreggiata in seguito ad un incidente avvenuto nel primo pomeriggio di martedì 2 maggio tra Chiavari e Rapallo.

Per cause ancora da accertare al km 38 dell'A12, in direzione del capoluogo ligure, un veicolo ha preso fuoco. Sul posto polizia stradale, vigili del fuoco e gli operai di Autostrade.

Non ci sarebbero feriti.