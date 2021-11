Caos autostrade: code e incidente in A12

Ancora un risveglio in coda per gli automobilisti e autotrasportatori liguri.

L'apertura dell'A7, con un'ora di ritardo sullo smantellamento del cantiere, ha causato code, soprattutto fra Bolzaneto e il casello di Genova Ovest.

Tutti bloccati anche in A12, fra il casello di Nervi e il bivio per la A7, dove a causa di un incidente si registrano 5 km di coda in direzione di Genova. Sempre in A12, fra Rapallo e Chiavari, per un cantiere si sono già formati rallentamenti.

Sono tre i chilometri di coda invece sulla A26, fra il bivio con la A10 e Masone in direzione nord per lavori mentre sono due i chilometri di coda sulla A10, in direzione di Genova, fra Celle Ligure e Varazze, così come in direzione opposta, fra Celle e la complanare Savona.