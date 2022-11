Tir di traverso e auto in fiamme, mattinata di caos sulla A12

Dopo il grave incidente stradale all'alba sulla A10 è stata una mattinata di caos sull'autostrada A12 in direzione levante. Intorno alle ore 11 di giovedì 10 novembre 2022 si sono create lunghe code tra Nervi e Recco a causa di un tir finito di traverso sulla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale, le ambulanze e i vigili del fuoco, fortunatamente non ci sono stati feriti ed è stata creata una deviazione in uscita a Recco in attesa del ripristino della situazione.

Intorno a mezzogiorno intervento dei vigili del fuoco di Chiavari, questa volta al chilometro 56 tra Sestri Levante e Deiva Marina. Secondo le prime informazioni raccolte per un'automobile andata a fuoco. Inevitabili i rallentamenti e le code nel tratto autostradale gestito da Salt.

Notizia in aggiornamento