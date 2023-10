Tamponamento in autostrada: due feriti e coda chilometrica

Ancora una mattinata complicata sull'autostrada A12. Venerdì 6 ottobre 2023, poco prima delle ore 9 c'è stato un tamponamento tra auto tra i caselli di Recco e Nervi, che ha provocato disagi.

Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Verde di Quarto e della Croce Gialla, due persone sono state trasportate in codice giallo; una al Galliera e una al San Martino. Intorno alle ore 9:20 Autostrade segnala quattro chilometri di coda in direzione levante tra Nervi e Recco.

Altre code, causa cantieri, anche sulla A26: un chilometro verso Voltri tra Masone e il bivio A26/A10. Traffico rallentato, in mattinata, anche sulla A10. Intorno alle 8 un veicolo in avaria ha creato una coda di circa tre chilometri tra Pra' e Aeroporto in direzione Genova, situazione poi migliorata con il passare del tempo e risolta.