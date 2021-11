Tamponamento a catena in A12 in area di cantiere

Tamponamento multiplo, fortunatamente senza gravi conseguenze, stamattina poco dopo le 7, in A12 in direzione Genova.

Quattro autovetture si sono tamponate nel tratto di by-pass subito dopo l'uscita di Rapallo. I Vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre, sia da Chiavari che da Rapallo.

Gli occupanti, già usciti dalle vetture, sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale per accertamenti. I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area. Sul posto anche la polizia stradale. Autostrada chiusa per il tempo necessario alla rimozione delle macchine con inevitabili ripercussioni sul traffico, poi risolte nel corso della mattinata.