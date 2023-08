Doppio incidente, mattinata di code sulla A12

Mattinata di code in autostrada. Venerdì 25 agosto 2023 la situazione più complicata è quella della A12 a causa di due incidenti avvenuti tra le 9:15 e le 9:40. Il primo all'altezza dello svincolo di Nervi con intervento della Croce Verde di Quarto e della Pubblia Assistenza Nerviese con due feriti in codice giallo e verde trasportati al San Martino. Il secondo invece, un tamponamento che ha coinvolto tre un furgone e due automobili, nel tratto tra Nervi e Recco con ambulanze della Croce Rossa Sori, Croce Verde Camogli e Volontari soccorsi Ruta sul posto e soccorsi in atto, dalle prime informazioni tre persone sono state portate al San Martino in codice giallo.

Autostrade segnala, poco prima delle ore 11, quattro chilometri di coda in direzione Genova nel tratto tra Recco e Nervi, rallentamenti anche verso Genova Est. Segnalato traffico rallentato anche tra Genova Aeroporto e l'allacciamento A10/A7 per traffico intenso, un chilometro di coda invece tra Busalla e il bivio A10/A7 per lavori.

Aggiornamento ore 12:15: la situazione è ulteriormente peggiorata, i chilometri di coda sono saliti a nove a partire da Rapallo perché intorno a mezzogiorno è segnalato anche un veicolo in avaria all'interno della galleria Monte Giugo. Qui il traffico transita su una corsia. Sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.