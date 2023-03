Incidente in autostrada, traffico bloccato e un ferito

Traffico in tilt nel pomeriggio di mercoledì 29 marzo sull'autostrada A12 tra Recco e Genova Nervi per un incidente, che ha visto coinvolti due veicoli. Autostrade consiglia di uscire a Recco per chi proviene da Livorno.

La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 14.40 e la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto, in codice rosso, automedica Golf 6 e un'ambulanza della Croce Verde di Recco. Sul posto anche polizia stradale e personale di Autostrade.

Dopo la valutazione del medico in loco, la persona ferita è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. La coda ha raggiunto i 5 chilometri. Disagi anche in A10 con 3 km di coda tra Varazze e il bivio A10/A26 per lavori e in A26 dove si registrano 2 km di coda tra Ovada e Masone per lavori.

Notizia in aggiornamento.