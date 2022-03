Tir si schianta all'ingresso di una galleria, autostrada chiusa

Poco dopo le ore 13.45 di lunedì 7 marzo 2022 sull'autostrada A12 Genova-Sestri Levante è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Recco e Nervi, in direzione Genova, a causa di un incidente nel quale un mezzo pesante, autonomamente, ha urtato l'impianto di ingresso della galleria Monte Castelletti all'altezza del km 19.

La temporanea chiusura è stata disposta per procedere alle verifiche e ai ripristini necessari. Sul posto sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione primo Tronco di Genova. Non si registrano feriti.

Alle 14.30, all'interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato e si registrano 3 km di coda in direzione Genova. Agli utenti diretti verso Genova, dopo l'uscita a Recco, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria per rientrare in autostrada a Nervi.