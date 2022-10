Incidente in A12: ragazza ferita e lunghe code

Incidente in autostrada e code sulla A12 in direzione levante tra Nervi e Recco, quattro i chilometri di coda segnalati intorno alle 8:30 di lunedì 10 ottobre 2022, consigliata l'uscita a Recco per chi arriva da Genova e l'entrata allo stesso casello per chi invece è diretto verso Livorno.

Tamponamento nei pressi di Recco per cause in via di accertamento, sul posto è intervenuto il personale del 118 con un'ambulanza dei volontari del soccorso di Ruta, ferita una ragazza di 22 anni che è stata trasportata in codice giallo all'ospedale San Martino di Genova. Segnalate code sia in entrata che in uscita al casello.

Per il resto qualche coda anche sulla A7 tra tra Genova Ovest e Sampierdarena per traffico intenso sulla viabilità ordinaria e anche in direzione Milano tra il bivio A7/A12 e Bolzaneto (e in uscita al casello), sempre per traffico intenso.