Malore in autostrada per l'autista di un pullman: soccorsi e coda chilometrica

Intorno alle ore 17 di giovedì 1 giugno 2023 è avvenuto un incidente all’interno della galleria 'Sant’Agostino I', sull'autostrada A12 tra Rapallo e Chiavari.

La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti, ma sembra che l’autista di un pullman abbia accusato un malore facendo sbandare il pullman all'interno della galleria. Fortunatamente non si registrano feriti tra i passeggeri. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale, i soccorsi meccanici e il personale della direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia. L'autista è stato soccorso in codice verde dall'ambulanza dei Volontari del Soccorso di Rapallo

Attualmente si circola su una corsia e si registrano nove chilometri di coda verso Sestri Levante. Agli utenti provenienti da Genova e diretti a levante, che viaggiano su veicoli leggeri, si consiglia di uscire a Rapallo e di rientrare a Chiavari. "Autostrade per l’Italia - si legge in una nota - per limitare i disagi ha agito tempestivamente e ha avviato le operazioni necessarie al trasbordo in sicurezza dei passeggeri".