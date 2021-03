Tris d'incidenti fra autostrada e città, coda e tre persone ferite

Per fortuna non si è trattato di situazioni particolarmente gravi e tutte e tre le persone coinvolte sono state portate in ospedale in codice giallo

Questa volta i cantieri non hanno avuto alcun ruolo nell'incidente, avvenuto sull'autostrada A12, fra i caselli di Recco e Rapallo in direzione di quest'ultima poco prima delle 8 di mercoledì 3 marzo 2021. Sul posto sono state inviate ambulanza e automedica e una persona è stata portata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.

In città sono avvenuti altri due incidenti, entrambi con feriti: il primo in via Polonio a Bolzaneto intorno alle 7.30 e l'altro alle 8.40 circa in via Vannucci a Carignano. Da Bolzaneto la persona ferita è stata portata al Villa Scassi, mentre l'altra al Galliera, tutte e due in codice giallo.

Tornando alle autostrade, si registrano le ormai consuete code per lavori. Sull'A7 coda di 5 km tra Bolzaneto e il bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia; sull'A10 coda di 1 km tra Arenzano e il bivio A10/A26 trafori; sull'A12 rallentamenti nel tratto dove è avvenuto l'incidente e Coda di 1 km tra Genova Est e il bivio A12/A7 Milano-Genova.

Infine sull'A26 Coda di 1 km tra il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone.