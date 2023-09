Schianto in galleria, traffico bloccato in autostrada

Sull'autostrada A12 Genova-Sestri Levante tra Nervi e Recco verso Livorno, il traffico è rimasto bloccato con 4 km di coda, in seguito a un incidente nel quale sono rimaste coinvolte tre vetture, avvenuto al km 16 all'interno della galleria Monte Giugo intorno alle 14.30 di martedì 12 settembre.

A chi viaggia verso Livorno la società consiglia di uscire a Genova Nervi, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Recco. Sul posto sono intervenute l'automedica Golf 1 e tre ambulanze, della Croce Bianca, Verde di Quarto e Burlando.

Due le persone accompagnate in ospedale, entrambe in codice giallo: si tratta di una bambina, portata al Gaslini (mentre il padre ha rifiutato il trasporto in ospedale), e un uomo, accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale San Martino dall'automedica.

La galleria Monte Giugo è la stessa che è rimasta a lungo chiusa in seguito all'incendio di un pullman, avvenuto lo scorso 10 luglio.

