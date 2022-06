Schianto in autostrada, motociclista in codice rosso

Un motociclista è rimasto ferito in modo grave in seguito a un incidente, avvenuto sull'autostrada A12 intorno alle 8.30 di lunedì 20 giugno 2022.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Bianca di Bolzaneto. L'uomo è stato trasferito in codice rosso per dinamica al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.

Ripercussioni sul traffico con coda di 3 km tra il bivio A12/A7 e Genova est e tra bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia e bivio A7/A12. In A7 coda di 2 km tra Bolzaneto e Busalla per lavori. Coda per incidente anche tra aeroporto e il bivio A10/A7 Milano-Genova.

Come riportato nella tabella qui sotto, Autostrade prevede una giornata complicata sulle tratte liguri.