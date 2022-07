Incidente in autostrada, motociclista ferito e lunga coda

Coda nel pomeriggio di domenica 10 luglio 2022 sull'autostrada A12 a causa di un incidente stradale, avvenuto al chilometro 1,2 in direzione Genova intorno alle ore 15.45. Ferito un motociclista.

Sul posto sono intervenute l'automedica Golf 1, un'ambulanza della Croce Rossa, la polizia stradale e il personale di Autostrade. Il ferito, un quarantenne, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.

Ripercussioni sul traffico con una coda che ha raggiunto i 6 km a partire da Nervi in direzione ponente, ma è congestionato anche il tratto precedente da Rapallo in poi. In A10 si segnala coda di 3 km tra Varazze e il bivio A10/A26 per riduzione di carreggiata.