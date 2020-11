Incidente in uno scambio di carreggiata, autostrada bloccata

Sulla A12 Genova-Rosignano Marittimo, in entrambe le direzioni, si sono formate delle code per un incidente avvenuto poco prima delle 10 di lunedì 23 novembre all'altezza del km 7, che ha coinvolto tre autovetture in uno scambio di carreggiata all'interno della galleria Quezzi.

In direzione di Livorno, tra il bivio con la A7 e Nervi la coda ha raggiunto i 7 km; mentre verso Genova, tra Recco e Genova est, la coda è arrivata 6 km.

Sul posto sono intervenuti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade. Non ci sono stati feriti gravi.