Incidente sull'A12, coda e due feriti

Due persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto intorno alle 10 di giovedì 21 luglio sull'autostrada A12 tra Genova est e il bivio con l'A7.

L'incidente è avvenuto in direzione Genova e nel tratto precedente si sono formati due chilometri di coda. Le due persone ferite sono state traportate al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi in codice giallo.

Sempre in A12 si registrano coda di 1 km tra Recco e Nervi per lavori e 1 km tra Rapallo e Chiavari sempre per lavori. Qualche problema anche in A7 con coda di 1 km tra Bolzaneto e Busalla per lavori.