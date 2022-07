Scende dal furgone in panne in autostrada, travolto da un camion

Mezzo di soccorso sul posto per un uomo che è stato travolto da un veicolo in autostrada.

Secondo quanto riportato dai vigili del fuoco, l'autista sarebbe sceso dal suo furgone in panne in A12 e un camion avrebbe tamponato il mezzo in sosta catapultandolo contro il pedone.

Al km 9,5 tra Genova Est e Nervi in direzione levante sono arrivati gli agenti della polizia stradale, i pompieri e l'automedica. Il tratto autostradale in direzione Nervi è al momento chiuso. Quattro i chilometri di coda in aumento.

Notizia in aggiornamento.