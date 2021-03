Incidente in autostrada, coda chilometrica sulla A12

Incidente in autostrada e code sulla A12 sia in direzione Genova che verso levante. Si tratta di un tamponamento tra Nervi e la stazione di servizio di Sant'Ilario al chilometro 13, sono intervenuti i soccorritori del 118, quattro le autovetture coinvolte e quattro le persone ferite, non in maniera grave.

Immediatamente si sono però formate code in entrambe le direzioni in un tratto interessato da restringimenti di carreggiata. Autostrade segnala sei chilometri di coda verso Genova e nove verso levante intorno alle ore 9 quando l'incidente risulta essere risolto. Il traffico defluisce su una corsia in entrambi i sensi di marcia, sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia per monitorare la coda e velocizzare il deflusso dei veicoli.

Situazione più tranquilla, per il resto, sulla rete autostradale. Solo sulla A26 sono segnalati tre chilometri di coda tra il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori.