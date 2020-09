Incidente in A12, un ferito e lunghe code: rallentamenti su tutto il nodo genovese

Incidente nel pomeriggio di venerdì in A12, nel tratto compreso tra i caselli di Est e Nervi in direzione Livorno.

L’incidente è avvenuto in galleria, all’altezza del km 11, e ha coinvolto due auto: una persona è rimasta ferita ed è stata portata all’ospedale San Martino in codice giallo, mentre i soccorsi hanno lavorato per rimuovere le vetture dalla strada. Il traffico ha prevedibilmente subito pesanti rallentamenti, e alle 16 la coda era di 6 km.

Sul resto del nodo genovese, qualche disagio in A7 per pioggia tra Serravalle Scrivia e Sampierdarena e code tra Bolzaneto e Busalla per lavori. Code per lavori anche sulla A26 in direzione Grasvellona Toce, tra il bivio con la A10 e Masone.