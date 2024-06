Incidente in autostrada, traffico bloccato e tre feriti

Sull'autostrada A12 Genova-Sestri Levante, tra Chiavari e Recco verso Genova, il traffico è bloccato con 6 km di coda in aumento per consentire le operazioni di soccorso a seguito di un incidente tra due auto avvenuto in galleria, all'altezza del km 24+800, intorno alle 10.30 di martedì 11 giugno 2024.

L'auto che ha subito il tamponamento è finita capovolta e le due persone all'interno sono state estratte dalle lamiere dai vigili del fuoco e portate al pronto soccorso dell'ospedale San Martino in codice giallo. Stesso colore per la persona alla guida dell'auto, che ha tamponato, portata a Lavagna.

A chi è in viaggio verso Genova, Autostrade consiglia di uscire a Rapallo e rientrare a Recco dopo aver percorso la Via Aurelia. Ai soli veicoli leggeri consiglia di anticipare l'uscita a Chiavari.

Sul posto sono intervenuti la polizia stradale, i vigili del fuoco, i mezzi di soccorso meccanico e sanitario (automedica Tango 2 e ambulanze dei Volontari di Ruta e Rapallo e Croce Bianca di Rapallo) e il personale di Autostrade.

Notizia in aggiornamento