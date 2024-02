Maxi tamponamento in A12: un morto e una decina di feriti

È di un morto e di una decina di feriti il bilancio del tragico incidente avvenuto questa mattina, martedì 6 febbraio, in autostrada a Chiavari poco prima del casello in direzione Livorno. A perdere la vita un operaio di 43 anni originario del Bangladesh, Basar Shames, che era diretto al lavoro, insieme a sei colleghi di diverse nazionalità, alla Fincantieri di Riva Trigoso.

Erano le 6.30 circa quando il furgone su cui viaggiavano, per cause ancora da stabilire, ha urtato il guardrail e ha fatto testacoda andandosi a schiantare contro il muro di contenimento. Chi era a bordo è uscito in autonomia ma si è ritrovato in strada in condizione di non sicurezza. E in un attimo si è scatenato l'inferno: la prima auto in arrivo non è riuscita a evitare il mezzo e almeno altri tre veicoli si sono tamponati a catena. Nell'impatto sono volati pezzi di motore e carrozzeria che hanno colpito gli uomini in carreggiata. Uno ha perso la vita, un altro è rimasto gravemente ferito e ha subìto l'amputazione di una gamba. Imponente il dispiego di mezzi partiti in soccorso: due automediche dalla centrale del 118 di Lavagna, le ambulanze da Chiavari, Rapallo e Santa Margherita, più l'elicottero Grifo.

Il ferito più grave è stato trasportato al San Martino in elisoccorso, così come un altro in serie condizioni, con fratture esposte ma non intubato, è stato portato in ambulanza al policlinico. Si tratta di un uomo di 36 anni di origine peruviana e un uomo di 49 anni proveniente dal Bangladesh che saranno a stretto giro trasferiti presso il Trauma Center diretto dal dottor Luca Berardi e sottoposti a interventi utili a ridurre le fratture multiple, sotto la supervisione dell’equipe del dottor Federico Santolini. Gli altri, tutti maggiorenni, sono finiti al pronto soccorso di Lavagna. I due uomini non sono allo stato attuale intubati.

Poco dopo le ore 7, sulla A12 Genova-Sestri Levante, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Rapallo e Chiavari in direzione Sestri Levante all’altezza del km 37, riaperto intorno alle 11.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i soccorsi meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia.

Tra Sestri Levante e Chiavari verso Genova, alle 10.40, Autostrade segnala 1 km di coda per lavori di ripristino in seguito all'incidente. I veicoli leggeri diretti verso Livorno, dopo l'uscita obbligatoria a Rapallo, dove si sono formati 7 km di coda, possono rientrare in autostrada a Chiavari dopo aver percorso la viabilità esterna.

Si consiglia di anticipare l'uscita a Genova Nervi. In alternativa, per tutti i veicoli leggeri e pesanti, si consiglia di utilizzare la A7 Milano-Genova verso Milano, poi la A21 Torino-Piacenza, la A1 Milano Napoli e la A15 Parma-La Spezia dalla quale è possibile immettersi nuovamente sulla A12 verso Livorno. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso.

In mattinata l'Asl4 ha diffuso una nota sull'incidente: "Sono otto in totale i feriti accolti al pronto soccorso di Lavagna. I primi cinque trasportati subito dal luogo dell’incidente e poi ulteriori tre, tutti con codici di gravità minore, alcune dei quali hanno già concluso gli accertamenti. Tra queste, la situazione clinica più rilevante è stata una lussazione del gomito, anch’essa già trattata. Gli otto pazienti sono tutti maggiorenni, sei stranieri e due italiani

Tra questi, già dimessa con prognosi di pochi giorni dopo gli accertamenti ginecologici una

donna in gravidanza".

E, in precedenza, la comunicazione di servizio per i pazienti degli ospedali del levante: "Per quanto riguarda invece le difficoltà a raggiungere i presidi ospedalieri aziendali di Lavagna e Sestri Levante da parte del personale sanitario, si informa che sono stati organizzati spostamenti tempestivi di operatori per garantire la continuità in primis dei servizi di emergenza urgenza, tutti regolarmente funzionanti.

Potranno registrarsi invece ritardi o rinvii di prestazioni programmate, sia ospedaliere che ambulatoriali, specialmente durante la mattinata. Le direzioni stanno monitorando tutti i servizi e intervenendo al meglio delle possibilità".

