Schianto notturno in autostrada, poi scappano a piedi

Insolito episodio nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 giugno sull'autostrada A12. Intorno alle 3 un'ambulanza della Croce Rossa di Cogorno e l'automedica Tango 1 sono intervenute in autostrada in seguito alla segnalazione di un'auto, coinvolta in un incidente tra Chiavari e Rapallo.

Una volta sul posto, i soccorritori non hanno trovato nessuno. L'auto si presentava con gli airbag esplosi e il parabrezza in frantumi. All'interno anche tracce di sangue e alcune bottiglie di birra.

L'ipotesi è che dopo lo schianto, gli occupanti siano fuggiti a piedi. La polizia stradale ha avviato indagini per ricostruire l'accaduto e cercare d'identificare il conducente dell'auto.