Maxi tamponamento al casello di Genova Est, 5 feriti e traffico paralizzato

Quattro mezzi sono rimasti coinvolti in un maxi tamponamento all'uscita del casello di Genova Est. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un furgone e tre auto. Sul posto, poco dopo mezzogiorno di mercoledì 11 maggio, sono ancora presenti i mezzi di soccorso, le volanti della polizia stradale e gli uomini di Aspi.

Diversi i feriti e forti ripercussioni sul traffico sia in autostrada sia sulla rete cittadina. Tre persone, appartenenti alla stessa famiglia, sono state trasportate in codice giallo al Galliera e due feriti al San Martino. Sul posto l'automedica Golf 3 e le ambulanze inviate dal 118.

La polizia locale informa che in zona media val Bisagno (Staglieno-Marassi) si registrano forti rallentamenti a causa dello schianto mentre il sito di Autostrade per l'Italia riporta coda in entrambe le direzioni al chilomentro 4.2.