Schianto in autostrada: quattro feriti, casello chiuso e coda

Caos in autostrada nella mattinata di mercoledì primo maggio 2024. Intorno alle ore 10:30 è stata chiusa l'uscita di Chiavari, provenendo da Livorno, per un incidente nei pressi del casello.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori con automedica Tango 1 e ambulanze della Croce Bianca Rapallo, Croce Rossa Cogorno e Croce Rossa Lavagna, quattro le persone ferite che sono state trasportate in codice giallo all'ospedale San Martino. Dalle prime informazioni si tratterebbe di incidente autonomo con un'automobile andata a sbattere.

Due i chilometri di coda tra Lavagna e Chiavari in direzione Genova, ma i rallentamenti non mancano anche in altre tratte. A ponente sono segnalati tre chilometri di coda tra Celle Ligure e Varazze, per un altro incidente. In questo caso il bilancio è di un ferito, un uomo di 65 anni trasportato all'ospedale San Paolo di Savona.

