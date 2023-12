Schianto in autostrada, traffico bloccato

Sull'autostrada A12, tra Genova est e il bivio per la A7 verso Genova, il traffico è rimasto bloccato con 2 chilometri di coda a causa di un incidente, avvenuto poco prima delle 20 di sabato 30 dicembre 2023 al km 1, in cui sono rimaste coinvolte due auto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento Mario Meloncelli, l'automedica Golf 3, due ambulanze (Croce Verde Burlando e Nuova volontari del soccorso San Fruttuoso), la polizia stradale e il personale di Autostrade. Il conducente dell'auto finita capovolta è rimasto bloccato all'interno dell'abitacolo e i vigili del fuoco hanno provveduto a estrarlo e consegnarlo alle cure del 118.

L'uomo è stato portato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. L'altra persona coinvolta nell'incidente ha rifiutato il trasporto in ospedale. Ripercussioni sulla viabilità in prossimità del luogo dove è avvenuto lo scontro.

Sul resto della rete ligure non si segnalano criticità dopo quelle riscontrate nel pomeriggio nel levante della regione, con code che hanno raggiunto i 10 km..