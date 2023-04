Schianto in autostrada, quattro feriti

Incidenti in autostrada nella serata di martedì 25 aprile 2023 con ripercussioni sul traffico e feriti.

Intorno alle ore 19:30 c'è stato uno schianto fra un furgoncino e due automobili sulla A12 in direzione levante al chilometro 50, poco dopo Sestri Levante. I quattro occupanti dei mezzi sono stati trasportati all'ospedale di Lavagna in codice giallo dal personale del 118 intervenuto sul posto con automedica Tango 1 e ambulanze della Croce Rossa di Riva Trigoso. I vigili del fuoco di Chiavari hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e in particolar modo la vettura che era rifornita a metano. La chiusura è durata mezz'ora circa.

Incidente anche sulla A10 in direzione Genova nel tratto tra Savona e Celle Ligure con tre automobili coinvolte intorno alle ore 19. Sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale di Autostrade, disagi con code fino a cinque chilometri.