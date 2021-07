Incidente in galleria sull'A10, tratto chiuso

Otre ai disagi causati dall'incendio che ha coinvolto un mezzo pesante, poco dopo le 15 di martedì 6 luglio sull'A10 in direzione Savona è stato chiuso il tratto tra Varazze e Celle Ligure a causa di un incidente in galleria che ha coinvolto un mezzo pesante.

Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi sanitari, la polizia stradale, i soccorsi meccanici e il personale della direzione di tronco di Genova di Autostrade; attualmente (ore 15.40) il traffico è bloccato e si registra 1 km di coda verso Savona.

Agli utenti provenienti da Genova e diretti verso Savona dopo l'uscita obbligatoria a Varazze si consiglia di percorrere la Strada Statale 1 Aurelia verso Celle Ligure dove rientrare in autostrada verso Savona.

Per le lunghe percorrenze si consiglia d'immettersi in A26 verso Alessandria quindi in A21 verso Torino e successivamente di utilizzare l'A6 per raggiungere Savona.