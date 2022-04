Tir urta pannello in galleria: detriti colpiscono altri camion

Questa mattina in A10 un tir ha urtato una rete in galleria causando la caduta di detriti su altri camion in transito.

L'incidente è avvenuto all'interno del tunnel Sestri in direzione Savona alle 9.30 circa di mercoledì 13 aprile.

Non si registrano feriti ma solo danni ai mezzi; sul posto sono intervenuti gli agenti della polstrada e gli uomini di Aspi per fare il sopralluogo, gestire la situazione e ripristinare il pannello.

Al momento si viaggia su una corsia per consentire agli operai l'attività di ripristino in galleria e si registrano quattro chilometri di coda.