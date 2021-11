Incidente sulla A10 tra mezzi pesanti, code chilometriche

Dopo una mattinata difficile tra pioggia e incidenti ancora caos in autostrada a causa di un incidente avvenuto intorno alle 14 di lunedì 15 novembre 2021 sulla A10, nel tratto compreso tra Savona e Albisola in direzione Genova. Coinvolti due mezzi pesanti in corrispondenza di uno scambio carreggiata, correttamente installato e segnalato, al chilometro 41.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della direzione primo tronco di Genova di Autostrade per l'Italia. Attualmente il traffico transita attraverso un senso unico alternato e si registrano undici chilometri di coda in direzione Savona e quattro verso Genova. Incidente risolto intorno alle 17, la situazione sul fronte delle code dovrebbe lentamente migliorare.

Ai soli veicoli leggeri diretti verso Savona, si consiglia di uscire a Varazze e percorrere l'Aurelia per raggiungere Savona.