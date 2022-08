Autostrade, tre incidenti mandano il traffico in tilt

Giornata da incubo, quella di martedì 2 agosto 2022, sulle autostrade del nodo genovese. Dopo il tir ribaltato in A10 (la coda ha raggiunto i 13 km), si sono registrati altri due incidenti, che hanno avuto pesanti ripercussioni sul traffico.

Intorno alle 12.30 alcuni veicoli si sono scontrati sul ponte San Giorgio. Una donna è stata portata all'ospedale San Martino in codice giallo, mentre il figlio al Gaslini, sempre in codice giallo. Ferito ma in maniera più lieve il marito della donna.

Un terzo incidente, avvenuto alle 12.45, ha comportato la chiusura del casello di Pra' in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da ponente. Un mezzo pesante si è ribaltato, disperdendo sulla carreggiata parte del carico costituito da rotoli di carta.

Situazione più tranquilla per fortuna in A12 a parte qualche rallentamento tra Rapallo e Chiavari per lavori. In A7 invece un mezzo pesante ha disperso parte del carico sulla carreggiata, ma non risultano particolari ripercussioni sul traffico.