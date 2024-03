Due incidenti sull'A10 e altrettanti in città, traffico in tilt

Inizio di settimana complicato su strade e autostrade del nodo genovese. A complicare la viabilità, già congestionata a causa dell'ora di punta, sono stati in particolare due incidenti, avvenuti entrambi sull'autostrada A10.

Intorno alle 7.20 due veicoli sono rimasti coinvolti in altrettanti incidenti stradali, avvenuti uno in direzione Ventimiglia nel tratto tra Pra' e Pegli e l'altro verso Genova tra Pra' e Arenzano. I due conducenti sono stati soccorsi rispettivamente da Croce Verde Praese e dalla Pegliese e medicati sul posto.

Forti ripercussioni sul traffico, soprattutto in direzione Ventimiglia, dove la coda ha raggiunto i 5 km. Coda per traffico intenso invece sull'A7 tra Bolzaneto e il bivio con l'A12 e in uscita a Bolzaneto per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

Anche in città sono avvenuti due incidenti, per fortuna non gravi, tra le 7.30 e le 8: il primo in viale Durazzo Pallavicini a Pegli dov'è rimasto ferito un pedone e l'altro in via Fillak, dove ad avere la peggio è stato un motociclista, entrambi portati in ospedale in codice giallo.