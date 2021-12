Auto contro new jersey in A10, autista in codice giallo allo Scassi

Incindente in A10 nel tardo pomeriggio di sabato 25 dicembre. Nel tratto compreso tra Pegli e Genova aeroporto in direzione centro città, un'auto ha sbandato ed è andata a finire contro un new jersey. Ancora da stabilire la dinamica che non ha, però, coinvolto altri mezzi.

Nello schianto è rimasto ferito un over60 che è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Villa Scassi.

Sul posto oltre all'ambulanza, la polizia stradale e il carroattrezzi per liberara e pulire la carreggiata.