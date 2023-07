Scivola su una macchia d'olio e falcia altri due motociclisti in autostrada

Scivola su una macchia d'olio e cadendo "falcia" altri due motociclisti in autostrada. Poteva avere terribili conseguenze l'incidente avvenuto sulla A10 Genova-Savona, nel tratto compreso tra Genova Aeroporto e Genova Pegli in direzione Savona, alle 17 circa.

I tre centauri sono stati ricoverati tutti in codice giallo smitati tra l'ospedale Scassi e l'Evangelico di Voltri. Presente l'automedica Golf 5 per prestare le prime cure e le ambulanze della Croce Verde Praese e Pegliese per il trasporto dei feriti.

Alle 18 di venerdì 7 luglio, si registrano 3 km di coda e, nel tratto interessato, il traffico transita su una sola corsia. Della ricostruzione della dinamica e del rintracciamento del camion che avrebbe perso olio, se ne sta occupando la polstrada mentre gli operai di Aspi sono al lavoro per il ripristino della carreggiata.